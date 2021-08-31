تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

أرسل مسؤولو جالطة سراي التركي عرضا جديدا للنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات النجم الدولي المالي أليو ديانج، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

عرض جالطة سراي لضم ديانج

وأوضح مصدر مطلع داخل الأهلي أن مسؤولي جالاتا سراي لديهم رغبة قوية في الحصول على خدمات ديانج قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في تركيا.

و أشار المصدر أن المدرب مسؤولي الأهلي بصدد قبول عرض نادي جالطة سراي التركي بشأن التعاقد مع النجم الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن النادي التركي أرسل عرضا ماليا كبيرا من أجل الحصول على خدمات النجم الدولي المالي بنهاية الميركاتو الصيفي الحالي.