Advertisements

تفاصيل صفقة انتقال موريبا من برشلونة إلى لايبزيج

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء، ضم لاعب وسط برشلونة إيلاش موريبا بعقد 5 سنوات.

 

وقال برشلونة إن "قيمة الصفقة 16 مليون يورو وقد ترتفع إلى 22 مليون يورو (25.98 مليون دولار)"، بالإضافة إلى 10% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً.

 

وترقى موريبا (18 عاماً) إلى الفريق الأول في النادي القطالوني قرب نهاية الموسم الماضي، وشارك في 14 مباراة في الدوري الإسباني مع فريق المدرب رونالد كومان.

 

وقال برشلونة في بيان "يود نادي برشلونة أن يشكر إيلاش موريبا علناً على التزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

 

وكانت الآمال كبيرة في كاتالونيا على موريبا خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة في النادي، لكن بعد انهيار محادثات تجديد عقده المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم الحالي، خرج موريبا من الحسابات وتعرض لانتقادات علنية من المدرب كومان ورئيس النادي خوان لابورتا بسبب سلوكه في الأسابيع الأخيرة.

أخبار تهمك

تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال موريبا من برشلونة إلى لايبزيج

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ 35 دقيقة

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ظهور رونالدو بقميص اليونايتد

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:50 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

12:31 ص

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

11:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements