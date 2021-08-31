جدة الطفل زياد: جاءتنا رسائل تهنئة من الدول العربية (فيديو)

قالت جدة الطفل زياد أحمد البحيرى، والذى كان مختطف منذ يومين على أيدي ملثمين، وتم تحريره فى الساعات الأولى من صباح اليوم على يد قوات الشرطة، أن أسرتهم عاشت فى عدة ساعات من الخوف والهلع على نجلهم منذ علمها بخبر أختطاف حفيدها.



وأكدت أنهم فى حالة فرحة عارمة عقب عودة زياد، مؤكدة أن المهنئين كانوا يأتون اليهم من كل حدب وصوب لتهنئتهم لعودة نجلهم، كذلك أكدت أن الشعب المصرى كله كان سعيد لعودة الطفل المختطف، وأنهم جاءت لهم رسائل تهنئة من مواطنين بعدد من الدول العربية.



وكان المتهمين الذين قاموا باختطاف الطفل زياد وإيداعه بمنزل مهجور وسط الأراضى الزراعية بقرية السجاعية التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك لطلب فدية مالية قدرها ٢ مليون جنيه من والده.





