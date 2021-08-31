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دوري هواة.. فرج عامر يكشف الخطوات القانونية لشكوى اتحاد الكرة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالتهنئة لنادي الزمالك لفوزه بالدوري هذ الموسم مؤكدا أنه كان يتمنى أن يكون مشهد الختام دون مشاكل مثلما حدث في مشهد التتويج.

وأضاف فرج عامر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مستوى الدوري يقل باستمرار وهناك نواحي تنظيمية يجب مراعاتها ولابد أن نراعي كل التفاصيل لأن الدوري المصري يستحق أن يكون متميزا فهو حتى الآن دوري هواة لعدم حصول أصحاب المراكز الأولى على مكافآت.

وتابع أن نادي سموحة يستحق المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأنه يحتل المركز الثالث ولكن فوجئنا بقرار من الاتحاد المصري يوم مباراة الفريق أمام إنبي بإرسال الأسماء نفس اليوم وكان الفريق في المركز الخامس قبل أن يعود لمكانه مجددا.

وأوضح أن سموحة سيشكو اتحاد الكرة حسب الإجراءات القانونية بداية من التظلمات ولجنة التسوية في اللجنة الأولمبية قبل اللجوء للاتحاد الدولي.مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بمسئولين اتحاد الكرة خاصة المهندس أحمد مجاهد ولكن لم يرد عليه يوم إرسال الأسماء.

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