الشاعر روماني صبحي: الخجل يزيد المرأة جمالا (فيديو)

قال الشاعر روماني صبحي، إن ديوان "من أجل الحب" يتحدث بالكامل عن الحب من خلال سرد قصائد رومانسية، أما كتاب "إلى حبيبتي"، فيحتوي على رسائل كبيرة للمحبين، معقبًا: "كان هدفي إن كتاب "إلى حبيبي" يكون هدية بين كل المحبين".



وتابع "صبحي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الخجل أحد الأمور التي تزيد من جمال المرأة إلى حد كبير، مشيرًا إلى هدفه هو إعداد مكانة للشعر، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في مجال الشعر، معقبًا: "من الحاجات الصادمة الفترة الأخيرة لما نطلب من دار نشر تنشر ديوان، تقول أنا مش بنشر شعر، بسبب قلة المتلقيين للشعر".



ولفت إلى ضرورة العمل على رفع الذوق العام من خلال الاهتمام بالشعر بصورة كبيرة، مضيفًا أن الأغنية لها تأثير كبير على الناس، ولكن جمهور الشعر ما زال موجود، ولا يجب تجاهل هذا الأمر على الإطلاق.



