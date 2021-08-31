"السلع التموينة" تطرح مناقصة لتوريد الزيت الخام المحلي





أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم 6 لسنة 2021- 2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وأوضح بيان لوزارة التموين، صادر اليوم الثلاثاء، أن المناقصة بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، وألف طن زيت عباد، تسليم خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021.





وأضافت الوزارة، أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 الساعة 12 ظهرًا، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.