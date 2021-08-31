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"السلع التموينة" تطرح مناقصة لتوريد الزيت الخام المحلي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم 6 لسنة 2021- 2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح بيان لوزارة التموين، صادر اليوم الثلاثاء، أن المناقصة بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، وألف طن زيت عباد، تسليم خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021.

وأضافت الوزارة، أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الخميس الموافق  2 سبتمبر  2021 الساعة 12 ظهرًا، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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