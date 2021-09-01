تامر عاشور يشارك جمهوره إجازته الصيفية

نشر الفنان تامر عاشور، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورتين له أثناء قضاءه إجازته الصيفية.



يذكر أن أعلن الفنان تامر عاشور، مؤخرا عن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات، مُوجهًا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد منحه هذا التكريم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



نشر تامر عاشور وقتها صورة جديدة له، وعلق عليها قائلًا:" كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحة للإقامة الذهبية من داخل "القريبة إلى قلبي" إمارة أبو ظبي، وكل الشكر لوزارة السياحة والثقافة على حسن الاستقبال والدعم وحسن الضيافة".



وتابع تامر عاشور قائلًا:"شرف كبير منحته لي دولة الإمارات وتشرفت بكل مسؤل في إمارة أبو ظبي وبشعب الإمارات الخلوق المتحضر ودائمًا تربطنا علاقات قوية".