فرج عامر: لن نستعير كهربا أو طاهر من الأهلي.. «منقدرش على فلوسهم»

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن نادي سموحة لا يقدر على استعارة طاهر أو كهربا من النادي الأهلي، موضحا أن هذان اللاعبين يحصلان على مقابل كبير على سموحة؛ لأنهم لاعبين كبار والنادي لا يستطيع تحمل نفقاتهم، معلقا «أجورهم مثل نادي سموحة كله».





وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلان عن الصفقات يكون بعد انتهائها حتى لا تفشل.





وأردف فرج عامر ، رئيس نادي سموحة ، أنه سوف نحصل على لاعب مفاجأة من النادي الأهلي، يكون في مركز الفريق يحتاج إليه، وفي نفس الوقت يكون لدى الأهلى بديل واثنين له ويريد له المشاركة في الدوري.





واختتم أنه جلس مع الكابتن محمود الخطيب وأنهيا اتفاق حسام حسن، وبعدها طلب من بيبو التقاط صورة ولكن الأخير رد «بلاش يا عم الحركات بتاعتك دي»، حيث إنه تم الاتفاق أن يكون الإعلان من جانب الأهلي.



