ولي العهد البحريني يتسلم دعوة لزيارة مصر.. ويؤكد: علاقات استراتيجية راسخة بين البلدين





أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات استراتيجية راسخة شهدت تطورًا مستمرًا على كافة المستويات، وذلك في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعمٍ واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا بدور مصر المحوري بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.





جاء ذلك لدى لقاء الأمير سلمان بن حمد بقصر الرفاع اليوم، بحضور الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، حيث نقل السفير تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما حمّله نقل تحياته إلى أخيه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي.

وقد تسلم رسالة خطية من أخيه رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، تضمنت دعوته لزيارة مصر الشقيقة حيث رحب بهذه الدعوة، مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة تسهم في الدفع بمسار العلاقات نحو آفاقٍ أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بإسهامات الجالية المصرية في عملية التنمية بمملكة البحرين والتي هي محل تقدير من المملكة.





وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بتوطيد العلاقات البحرينية المصرية ومواصلة تنميتها، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الازدهار والنماء.



