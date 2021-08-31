بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان نجاح استثنائي لأمريكا



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مساء يوم الثلاثاء، إن عمليات الإجلاء من أفغانستان نجاح استثنائي للولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أنه لا يعتقد أن عمليات الإخلاء من أفغانستان قد تتم بطريقة أكثر ترتيبا من تلك التي تمت بها، مبينا أنها اكتملت رغم الكخاطر والصعوبات العديدة.

وصرح خلال خطاب حول انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بعد حرب فاشلة استمرت 20 عاما تعهد بإنهائها.

وكشف بايدن أن نفقات بلاده اليومية في أفغانستان كانت تتجاوز 300 مليون دولار خلال الـ20 عاما، وهو هدر لم يكن بمقدوره الاستمرار فيه.

وقال بايدن: "واجهنا تهديدات في أفغانستان منذ مارس الماضي وحتى بدء عمليات الإجلاء، ونعتقد أن ما بين 100 و200 أمريكي ظلوا في أفغانستان ومعظمهم يحملون جنسيات مزدوجة".

وشدد على ضرورة عدم نسيان جميع التضحيات الأمريكية خلال الأعوام الماضية.

وأشار في كلمته إلى أن 90 في المائة من الأمريكيين في أفغانستان الذين أرادوا المغادرة كانوا قادرين على ذلك.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لديها القدرة على التأكد من وفاء طالبان بالتزاماتها لضمان سلامة مرور الأمريكيين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان في 31 أغسطس كان مصمما لإنقاذ الأرواح الأمريكيين، مؤكدا أنه لم يكن موعدا تعسفيا.

وأوضح بايدن أن الاختيار في أفغانستان كان إما المغادرة أو التصعيد.

وأفاد في خطابه بأن واشنطن ستواصل العمل لمساعدة المزيد من الأشخاص المعرضين للخطر على مغادرة أفغانستان.