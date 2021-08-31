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وول ستريت تغلق على انخفاض طفيف في ختام أداء قوي لشهر أغسطس

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الثلاثاء، لكنها سجلت أداء قويا لشهر أغسطس آب الذي يعتبر تقليديا فترة هدوء لسوق الأسهم الأميركية.

وبعد أن سجلت المؤشرات الثلاثة جميعها أعلى مستوياتها على الإطلاق في النصف الثاني من الشهر، بما في ذلك أربعة إغلاقات قياسية في خمس جلسات للمؤشر ستاندر اند بورز 500، تأثرت المؤشرات القياسية الثلاثة بخسائر لأسهم التكنولوجيا في اليوم الأخير من أغسطس آب.

وبالنسبة للمؤشر إس اند بي 500 فإن هذا هو سابع شهر على التوالي من المكاسب.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 41.42 نقطة، أو 0.12%، إلى 35358.42 نقطة في حين أنهى المؤشر ستاندر اند بورز 500 الجلسة متراجعا 6.11 نقطة، أو 0.14%، عند 4522.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 6.28 نقطة، أو 0.04%، إلى 15259.61 نقطة.

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