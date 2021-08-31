في ذكرى رحيله.. محمد عبدالوهاب نقش خالد على جدران الأهلي وفي قلوب الجماهير

رحل النجم محمد عبدالوهاب لاعب النادي الأهلي، وظهيره الأيسر الطائر، في مثل هذا اليوم منذ 15 عاماً، مفارقاً الحياة على أرضية ملعب مختار التتش، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.





ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب الـ15





ورغم رحيل محمد عبدالوهاب منذ 15 عاماً إلا أنه لايزال أحد أساطير الكرة المصرية والنادي الأهلي، رغم موته في ريعان شبابه، ووسط تنبؤات الجميع بمستقبله الكروي الباهر.





وفاة محمد عبدالوهاب





وتلقت الجماهير المصرية وعشاق المارد الأحمر، صمة قوية، عقب تأكد خبر وفاة صاحب الـ23 عاماً، الذي حقق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.





وحفر الراحل محمد عبدالوهاب، اسمه بأحرف من نور على جدران النادي الأهلي، ووضع اسمه في سجلات أساطير الكرة، من حققوا البطولات لمنتخبات بلادهم.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المعلومات عن نجم الأهلي محمد عبدالوهاب بذكرى رحيله الـ15 في السطور التالية:





ولد محمد عبد الوهاب في أول أكتوبر عام 1993بمحافظة الفيوم، وبدت عليه الموهبة مبكراً، ليلتحق بناشئي الألمونيوم بنجع حمادى، ويبدأ رحلته مع الساحرة المستديرة.





تألق الراحل محمد عبدالوهاب في مراحل الناشئين، ما جعله ينضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة حسن شحاتة، والمتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2003، وليشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.





انضم عبدالوهاب إلى صفوف إنبي على سبيل الإعارة في موسم 2003/2004، قادماً من الظفرة الإماراتى، ليضمه الإيطالي ماركو تارديللي إلى صفوف المنتخب الأول.





ارتدى محمد عبد الوهاب تي شيرت النادى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين معاراً من الظفرة الإماراتي، ليلقى صعوبات كثيرة أمامه حالت دون ظهوره بالشكل المطلوب.





وواصل الراحل محمد عبدالوهاب إصراره على حجز مقعد أساسي في تشكيل النادي الأهلي، رغم وجود الإنجولي جيلبرتو والذي كان متألقاً بشدة في هذا التوقيت، ما صعب من مأموريته.





حقق الراحل محمد عبد الوهاب العديد من الألقاب مع الأهلى، منها لقبين دوري، وبطولة كأس مصر عام 2006، والسوبر المصرى في 2005، ودورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، حيث شارك مع الأهلي في 42 مواجهة، سجل خلالها ستة أهداف.





الأهلي يحيي ذكرى رحيل عبدالوهاب

وأحيا النادي الأهلى اليوم الموافق الـ13 من أغسطس 2021، ذكرى رحيل جناحه الأيسر محمد عبدالوهاب الـ15، حيث رحل عن عالمنا في 2006.





وحرص نجوم النادي الأهلي على إحياء ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب، على رأسهم اللاعب وائل رياض "شيتوس"، وأحمد حسن لاعب القلعة الحمراء وقائد المنتخب الوطني.



