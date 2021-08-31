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عاجل- إصابة نجم منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تعرض اكرم توفيق لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للإصابة في الوجه علي هامش مشاركته في المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة انجولا في التاسعة مساء غد الاربعاء في اطار الجولة الأولي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم.


وأصطحب الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب اللاعب لإحدي المستشفيات لإجراء أشعه للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة،وإبلاغ ناديه بالحاله الصحية للاعب،  وغادر اللاعب المنتخب المعسكر للتماثل للشفاء.


جدير بالذكر أن يستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا غدًا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

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