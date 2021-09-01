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9 اختصاصات للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. اعرفها

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.

وتستعرض "الفجر" اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
- شؤون الأمن القومي.
- شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
- أمن الدولة الخارجي.
- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
- مكافحة الإرهاب.
- شؤون القوات المسلحة.
- الطوارئ.
- التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
- ما يتصل بشؤون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.

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