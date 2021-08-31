Advertisements

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر سبتمبر ومقارنتها بخمسة أعوام ماضية، جاءت كالتالي:

- من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية.

- تشير الدراسة والمقارنة أن درجات الحرارة في الفترة من 2016 إلى 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية وهذا يوضح أن التغيرات المناخية أثرت على جمهورية مصر العربية على مدار خمسة أعوام ماضية على الأقل.

- خلال النصف الأول من شهر سبتمبر يكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في نسب الرطوبة بينما تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

- أما النصف الثاني من شهر سبتمبر يتراجع تدريجيًا منخفض الهند الموسمي ويتقدم المرتفع الأزوري، وتبدأ درجات الحرارة والرطوبة النسبية على سطح الأرض في الانخفاض، ويتزامن ذلك مع البداية الفلكية لفصل الخريف في 22 سبتمبر 2021.

- من المتوقع خلال شهر سبتمبر بداية فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

- تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تونها صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الكلمات المفتاحية

فرص سقوط امطار الطقس الارصاد

أخبار تهمك

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة اقتراب طاهر محمد من الانتقال لنادي سموحة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

لايبزيج يعلن ضم موريبا قادماً من برشلونة

منذ ربع ساعة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ ساعة و 22 دقيقة

تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

منذ ثلث ساعة

لن أرحل.. نجم الأهلي يحسم موقفه نهائيًا من الرحيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد": الحر خلص.. وهذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

"قبل ما تخرج انهاردة".. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس في أول أسبوع بالصيف وبطولة كأس الأمم الأفريقية

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم الأحد

أحدهم بشأن الرطوبة.. 4 مفاجآت غير سارة بشأن حالة الطقس

"الأرصاد" تنشر دراسة صادمة عن فصل الصيف وطقس أغسطس

الأسخن في آخر 5 سنوات.. حقائق صادمة بالأرقام عن صيف 2021

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

09:30 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements