"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر سبتمبر ومقارنتها بخمسة أعوام ماضية، جاءت كالتالي:



- من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية.



- تشير الدراسة والمقارنة أن درجات الحرارة في الفترة من 2016 إلى 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية وهذا يوضح أن التغيرات المناخية أثرت على جمهورية مصر العربية على مدار خمسة أعوام ماضية على الأقل.



- خلال النصف الأول من شهر سبتمبر يكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في نسب الرطوبة بينما تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.



- أما النصف الثاني من شهر سبتمبر يتراجع تدريجيًا منخفض الهند الموسمي ويتقدم المرتفع الأزوري، وتبدأ درجات الحرارة والرطوبة النسبية على سطح الأرض في الانخفاض، ويتزامن ذلك مع البداية الفلكية لفصل الخريف في 22 سبتمبر 2021.



- من المتوقع خلال شهر سبتمبر بداية فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.



- تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تونها صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

