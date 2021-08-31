"FDA": اثنين من كبار منظمي اللقاحات يخططان لمغادرة الوكالة

قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم الثلاثاء إن اثنين من كبار منظمي اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يخططان لمغادرة الوكالة في الأشهر العديدة المقبلة.





حيث ذكرت المتحدثة ستيفاني كاكومو في بيان عبر البريد الإلكتروني إن إدارة الغذاء والدواء "واثقة من خبرة وقدرة موظفينا على مواصلة عملنا المهم في مجال الصحة العامة ، بما في ذلك تقييم لقاحات كورونا".





وتخطط الدكتورة ماريون جروبر ، مديرة مكتب أبحاث ومراجعة اللقاحات (OVRR) التابع لإدارة الغذاء والدواء ، للتقاعد في 31 أكتوبر، وفقًا لمذكرة من بيتر ماركس، مدير مركز الوكالة لتقييم وأبحاث البيولوجيا .





كانت جروبر تعمل مع FDA لمدة 32 عامًا.





كما يخطط نائب جروبر، الدكتور فيليب كراوس، لمغادرة إدارة الغذاء والدواء في نوفمبر، وفقًا لماركس.





قال ماركس إنه سيعمل كمدير بالنيابة لمجموعة اللقاحات بينما تبحث إدارة الغذاء والدواء عن مديرها التالي. وقال إن عملية البحث ستبدأ على الفور.





لم تذكر المذكرة سببًا لمغادرة جروبر أو كراوس.





تم الإبلاغ عن عمليات المغادرة لأول مرة بواسطة BioCentury في وقت سابق يوم الثلاثاء.