Advertisements

شلة الغردقة.. فرج عامر يكشف تفاصيل الصورة الشهيرة مع الخطيب وحسن حمدي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل «شلة الغردقة» والتي ظهرت في الصورة الشهيرة التي تجمعه مع حسن حمدي وحسن مصطفى ومحمود الخطيب في الغردقة، موضحا أنه لقاء تلقائي وليدة الصدفة غير مرتب له مع ناس شيك وراقية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حسن مصطفى أهم شخصية مصرية وعربية في الرياضة؛ حيث إنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد 6 مرات منها 3 بالتزكية ويعتبره مثله الأعلى.

وأشار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى أن حسن حمدي أستاذ الأساتذة وصاحب طفرة في الأهلي والأهرام وراجل منضبط وأحسن رئيس نادي في التاريخ.

وأكد خلال لقائه على شاشة قناة صدى البلد، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أسطورة وقليل الكلام ومرموق وناجح وطموح وحريص جدًا ومحب لبلده.

وواصل فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حديثه عن رفاقه في رحلة الغردقة، موضحًا أن الكابتن محمود الخطيب مغرم بالصيد، بينما حسن مصطفى صاحب آفشات.

واختتم فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خلال لقائه على شاشة قناة صدى البلد، أن أحمد حسام ميدو شاب لطيف ولديه منطق، حيث إنه قبل رأس الخطيب وطلب منه التقاط صورة معه قائلا «ممكن اتصور معاك يا أسطورة»، ليوجه عامر الحديث للكابتن حسن حمدى: هو ميدو قريبك عشان يحط ايده على كتفك.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ ساعة و 26 دقيقة

حقيقة اقتراب طاهر محمد من الانتقال لنادي سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يخطط للانتقام من باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لايبزيج يعلن ضم موريبا قادماً من برشلونة

منذ 19 دقيقة

لن أرحل.. نجم الأهلي يحسم موقفه نهائيًا من الرحيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

09:30 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

08:06 م

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements