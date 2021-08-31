شلة الغردقة.. فرج عامر يكشف تفاصيل الصورة الشهيرة مع الخطيب وحسن حمدي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل «شلة الغردقة» والتي ظهرت في الصورة الشهيرة التي تجمعه مع حسن حمدي وحسن مصطفى ومحمود الخطيب في الغردقة، موضحا أنه لقاء تلقائي وليدة الصدفة غير مرتب له مع ناس شيك وراقية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حسن مصطفى أهم شخصية مصرية وعربية في الرياضة؛ حيث إنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد 6 مرات منها 3 بالتزكية ويعتبره مثله الأعلى.





وأشار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى أن حسن حمدي أستاذ الأساتذة وصاحب طفرة في الأهلي والأهرام وراجل منضبط وأحسن رئيس نادي في التاريخ.





وأكد خلال لقائه على شاشة قناة صدى البلد، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أسطورة وقليل الكلام ومرموق وناجح وطموح وحريص جدًا ومحب لبلده.





وواصل فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حديثه عن رفاقه في رحلة الغردقة، موضحًا أن الكابتن محمود الخطيب مغرم بالصيد، بينما حسن مصطفى صاحب آفشات.





واختتم فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خلال لقائه على شاشة قناة صدى البلد، أن أحمد حسام ميدو شاب لطيف ولديه منطق، حيث إنه قبل رأس الخطيب وطلب منه التقاط صورة معه قائلا «ممكن اتصور معاك يا أسطورة»، ليوجه عامر الحديث للكابتن حسن حمدى: هو ميدو قريبك عشان يحط ايده على كتفك.