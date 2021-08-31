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اندلاع حريق داخل معبد بتاح في البدرشين بالجيزة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حريقا إندلع داخل معبد بتاح بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة النيران بقرية ميت رهينة، بمركز البدرشين.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بكمية من الهيش بقطعة أرض فضاء داخل المعبد، وحاصر قوات الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.

ويجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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معبد بتاح محافظة الجيزة الغر اخبار مصر اخبار الحوادث

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