تصل لـ83 مليار دولار.. اعرف قيمة الأسلحة التي تركتها أمريكا لطالبان

في منتصف شهر أغسطس الجاري، سقطت الحكومة الأفغانية، وسيطرت حركة طالبان على الحكم، كما سحبت الولايات المتحدة قواتها من البلاد بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن فيه أنه حان وقت إنهاء الحرب في أفغانستان، وأن ذلك كان يجب أن يحدث من وقت طويل.





القوات الأمريكية ترحل وتترك هدايا لأفغانستان

ورحلت القوات الأمريكية، وتركت خلفها ترسانة كبيرة من الأسلحة، حصلت عليها جماعة طالبان، من خلال الاستيلاء على القواعد العسكرية، كما نشرت جماعة طالبان لقطات ومقاطع فيديو تظهر فيها بعض الأسلحة الأمريكية التي استولت عليها، ومنها بنادق هجومية وعربات مدرعة وطائرات مسيرة.





وأبرز الأسلحة التي استولت عليها حركة طالبان، هي عربات مدرعة من طراز "همفي" ومركبات مدرعة حديثة مضادة للكمائن والألغام (MRAP) تبلغ تكلفة كل منها مليون دولار، وعددًا من مروحيات "بلاك هوك" 20 طائرة هجومية من طراز "أي-29 توكانو"، وبنادق هجومية أمريكية طراز "إم 4" و"إم 16"، كانت موجودة في قاعدة بولاية قندهار.





وحسب تقارير لشبكة CNN الدولية فإن القوات الأمريكية بعد قرار الرئيس بايدن حاولوا إتلاف المعدات العسكرية في أفغانستان تدريجيًا بعد توقيع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقية مع "طالبان" في الدوحة في فبراير 2020.





83 مليار دولار قيمة الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لأفغانستان

وذكر تقرير في المجلة "تايم" الأمريكية عن جندي أمريكي سابق، أنه خاض العديد من المعارك والحروب، موضحًا أن قيمة الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة تقدر بنحو 83 مليار دولار أنفقت على الجيش الأفغاني، خلال عقدين، ووصلت في النهاية إلى قبضة طالبان.





وبحسب تقرير لصحيفة "ذا هيل"، فإن الأسلحة التي استولت عليها طالبان تشمل مروحيات عسكرية طراز "بلاك هوك" وطائرات هجومية خفيفة طراز "سوبر توكانو"، برازيلية الصنع، إضافة إلى المركبات العسكرية والأسلحة الخفيفة.





هل يمكن لطالبان استخدام كل الأسلحة التي استولت عليها؟

وأعرب المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية عن شكوكهم في قدرة "طالبان" على استخدام الطائرات الأمريكية الحديثة، وأوضح البعض من أن الضباط والجنود الأمريكيين يستغرقون أشهرًا طويلة في التدرب على استخدام هذه الطائرات، ولا تستطيع "طالبان" فعل ذلك، دون مساعدة خارجية، حيث أنهم غير مؤهلين لذلك.





من الناحية العملية، لا يمكن استخدام الطائرات المتطورة دون تدريب، لكن من ناحية المكاسب المعنوية، فإن ذلك يعد انتصارًا معنويًا كبيرًا لطالبان، وخسارة لأمريكا التي بددت عشرات المليارات من الدولارات على أسلحة وصلت في النهاية إلى طالبان.





الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لأفغانستان

أرسلت الولايات المتحدة أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفغانستان بأعداد ضخمة، على مراحل، للاستعانة بها واستخدامها لمقاومة تنظيم داعش.





المرحلة الأولى:

كانت خلال الفترة من 2003 حتى 2016، حيث جرى نقل أسلحة إلى أفغانستان تضم:

75898 ألف مركبة.

599690 ألف قطعة سلاح متنوعة.

162643 ألف قطعة من الأجهزة الخاصة بالاتصالات العسكرية.

208 طائرة حربية.

16191 قطعة من الأجهزة الخاصة بالاستطلاع والاستخبارات والاتصالات.





المرحلة الثانية:

كانت من 2017 حتى 2019، وكانت أبرز الأسلحة التي وصلت أفغانستان:

7035مدفعًا رشاشًا.

4702 مدرعة طراز هامفي.

2040 قنبلة يدوية.

2520 قنبلة و1394 قاذفًا للقنابل.





والمرحلة الثالثة: