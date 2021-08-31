استدعاء أحمد توفيق لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة أكرم وعمر جابر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء أحمد توفيق لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر المنتخب وذلك بعد مغادرة أكرم م توفيق المعسكر للإصابة وأيضا الوعكة الصحية التي أصابت عمر جابر خلال اليومين الماضيين وخضع علي أثرها للراحة في فندق الاقامة دون خوضه لاي تدريبات.









ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره أنجولا غدًا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.









ويأمل منتخب مصر في استغلال خوض اللقاء على ملعبه لتحقيق الفوز والحصول على النقاط قبل مواجهة الجابون المقبلة.



