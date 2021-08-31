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لايبزيج يعلن ضم موريبا قادماً من برشلونة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن رازن بال شبورت لايبزيج المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ضم لاعب وسط برشلونة إيلاش موريبا بعقد 5 سنوات.

وقال برشلونة إن "قيمة الصفقة 16 مليون يورو وقد ترتفع إلى 22 مليون يورو (25.98 مليون دولار)"، بالإضافة إلى 10% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً.

وترقى موريبا (18 عاماً) إلى الفريق الأول في النادي القطالوني قرب نهاية الموسم الماضي، وشارك في 14 مباراة في الدوري الإسباني مع فريق المدرب رونالد كومان.

وقال برشلونة في بيان "يود نادي برشلونة أن يشكر إيلاش موريبا علناً على التزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وكانت الآمال كبيرة في كاتالونيا على موريبا خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة في النادي، لكن بعد انهيار محادثات تجديد عقده المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم الحالي، خرج موريبا من الحسابات وتعرض لانتقادات علنية من المدرب كومان ورئيس النادي خوان لابورتا بسبب سلوكه في الأسابيع الأخيرة.

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