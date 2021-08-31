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طفل المحلة يكشف هدية "السيسي" له ويشكر الرئيس (فيديو)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد

وجه زياد، طفل المحلة الكبرى، الشكر لضباط العمليات الخاصة ووزارة الداخلية على جهدهم في تحريره من عملية الخطف، قائلًا: "أشكر وزارة الداخلية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية"

وتابع طفل المحلة، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل له هدية بعد تحريره من الخاطفين، وهذه الهدية عبارة عن لاب توب، وعجلين"


من جانبه أعرب زياد أحمد البحيري، الطفل المختطف الذي تم تحريره بالغربية، خلال تصريحات اعلاميةسابقة، عن سعادته بقيام أجهزة الأمن بتحريره ممن قاموا باختطافه، قائلًا: "أنا مبسوط برجوعي، وكنت حاسس وأنا مخطوف إني بحلم، وبقول للمختطفين حسبي الله ونعم الوكيل".

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