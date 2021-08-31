هل اللقاح الصيني فعال مع تحورات كورونا؟.. رئيس المصل واللقاح تجيب

كشفت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، وضع مصر في أزمة كورونا مقارنة بدول العالم، قائلة: "إننا "في منطقة الأمان، مع ضرورة الاستمرار في مراعاة الإجراءات الاحترازية، والإقبال على الحصول على اللقاح، اللقاح يمنع الفيروس أو يقلل الأعراض".



وردا على سؤال "هل اللقاح الصيني الذي نتلقاه يتناسب مع تحورات فيروس كورونا؟"؛ أضافت والي، خلال حوارها مع الإعلامي معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الثلاثاء، "أولا الحكم على ذلك يكون من خلال مرجعيتنا منظمة الصحة العالمية، والتي وافقت على كل اللقاحات التي يتم استخدامها".



تابعت: "إلى يومنا هذا كل اللقاحات فعالة مع التطورات والتحورات التي تحدث للفيروس، ولم يثبت حتى الآن أن التحورات أثبتت عدم فاعلية اللقاحات المستخدمة، والدراسات السريرية التي تجري حاليا تثبت فاعلية اللقاحات الموجودة ضد تحوارت فيروس كورونا".

