أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-9-2021

في ضوء نشر بوابة الفجر كل ما يهم المواطن ننشر فى ذلك التقرير سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة والبنوك ، وهناك بحث دائم عن سعر الدولار في شركات الصرافة مما تتميز به الشركات بسعر أعلى من البنوك فى حالة البيع -الشراء من العملاء- وسعر دولار أدني في حالة الشراء -البيع للعملاء- ونستعرض السعر فيما يلي، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة اليوم الأربعاء 15.73 جنيهًا للشراء و15.65 جنيهًا للبيع، مع وجود فروق قرش أو قرشين بين شركة صرافة وأخري، مع وجود استقرار في السعر بالقطاع المصرفي.





ما هو سعر الدولار اليوم في مصر؟









سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى









15.65 جنيه للشراء.









15.74 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى









15.63 جنيه للشراء.









15.73 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية









15.64 جنيه للشراء.









15.74 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك القاهرة









15.65 جنيه للشراء.









15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر









15.63 جنيه للشراء.









15.73 جنيه للبيع.









كم يبلغ سعر الدولار في بالبنوك الخاصة :









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":









15.65 جنيه للشراء.









15.75 جنيه للبيع.













سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى





15.67 جنيه للشراء.









15.75 جنيه للبيع.









أسباب استقرار سعر الدولار في مصر ؟





أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, توقعات مؤسسة "فيتش سولوشنز" باستمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير, متوقعة بأن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيها على المدى القصير خلال 2021.





جاء ذلك فى الأنفوجرافيك الذى نشره مركز المعلومات اليوم حول توقعات "فيتش سولوشنز", الصادرة في أغسطس الجاري, حول أداء الجنيه المصري; تحت عنوان توقعات فيتش باستقرار قيمة الجنيه المصري في 2021". وأشادت" فيتش" بنجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية, والحفاظ على استقرار سعر الصرف; بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك.





وبلغ حجم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يوليو 2021 حوالي 40.6 مليار دولار بصفة مبدئية, بتعافيها بعدما سجلت 36 مليار دولار في مايو 2020. كما توقعت فيتش أن يسهم كل من: تحويلات العاملين بالخارج, والانتعاش التدريجي في السياحة, وقروض صندوق النقد الدولي في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري; حيث شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10% طوال فترة تفشي كورونا في 2020/2021.



