فرج عامر: تعرضنا لظلم تحكيمي.. واشترينا حسام حسن من الداخلية بـ200 ألف جنيه

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، إن هناك جمهورًا كبيرًا لنادي سموحة من أبناء مصر بالخارج بمختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن المصريين يفتخرون بأي شخص أو كيان ناجح.





وأضاف فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي سموحة تعرض للظلم من الأخطاء التحكيمية خلال العام الجاري، مضيفًا أن الحكام بحاجة إلى إعداد نفسي، لأن هناك بعض الحكام قد يتخذون قرارين متناقدين في نفس الوقت.





وتابع رئيس نادي سموحة السكندري، أنه حدث أن جاء حكم إلى المباراة دون أي أدوات تحكيمية، وكانت المباراة عبارة عن «سمك لبن تمر هندي»، ولم يكن هناك أي تحكيم، وربما لم يكن لدي الحكم «صفارة»، مضيفًا أنه أثناء لعب سموحة مع إحدى الفرق لم يكن هنا «فار» في المباراة.





وأردف فرج عامر، أن نادي سموحة باع لاعبين في جميع أنحاء العالم، مضيفًا أن النادي لا يحبط طموح أي لاعب في الاحتراف، وحينما انضم حسام حسن إلى سموحة كانت صفقة مع الداخلية بـ200 ألف جنيه، واتضح أنه شخص يستطيع لفت الأنظار واحراز تقدم في المباريات.





واستطرد رئيس نادي سموحة السكندري أنه بعد تألق حسام حسن جاءت طلبات من أندية مختلفة لشراء اللاعب، وبعدها أصبح هداف الدوري، وصار ينضم إلى تشكيل المنتخب الوطني، مضيفًا خلال العام الماضي زاد الطلب على حسام حسن من أندية عدة.





وروى فرج عامر أن أشخاص من أيقونات الزمالك طالبوا بضم حسام حسن، وتم تخصيص أحد المتخصصين لإجراء مناقشات حول حسام حسن الذي كان في ليبيا حينها، موضحًا أن لاعبو سموحة يعلمون أن النادي حريص على مصلحتهم.