تفاصيل انتحار شاب إفريقي داخل شقته ببولاق الدكرور





وأكدت التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.



باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار شاب يحمل جنسية دولة إفريقية داخل شقته ببولاق الدكرور.وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب علق حبلًا في "جنش" المروحة لينتحر، وتبين أن صديقه المقيم معه بذات الشقة اكتشف الواقعة عند عودته من الخارج وعندما دخل من باب الغرفة وجد صديقه معلقًا في "الجنش"، مشيرًا إلى أنه كان في الفترة الأخيرة يمر بأزمة نفسية.البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة أفريقية مشنوقا ومدلى بحبل مصنوع من البلاستيك معلق في جنش المروحة، وبعمل التحريات وسؤال صديق المتوفي أقر بأنه أثناء عودته من الخارج وجد باب غرفة صديقه مغلق وحاول طرقه عدة مرات دون جدوي فقام بكسر الباب والعثور على صديقه مشنوقا.