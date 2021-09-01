Advertisements

تفاصيل انتحار شاب إفريقي داخل شقته ببولاق الدكرور

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار شاب يحمل جنسية دولة إفريقية داخل شقته ببولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب علق حبلًا في "جنش" المروحة لينتحر، وتبين أن صديقه المقيم معه بذات الشقة اكتشف الواقعة عند عودته من الخارج وعندما دخل من باب الغرفة وجد صديقه معلقًا في "الجنش"، مشيرًا إلى أنه كان في الفترة الأخيرة يمر بأزمة نفسية.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة أفريقية مشنوقا ومدلى بحبل مصنوع من البلاستيك معلق في جنش المروحة، وبعمل التحريات وسؤال صديق المتوفي أقر بأنه أثناء عودته من الخارج وجد باب غرفة صديقه مغلق وحاول طرقه عدة مرات دون جدوي فقام بكسر الباب والعثور على صديقه مشنوقا.

وأكدت التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر انتحار الفجر

أخبار تهمك

تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موعد ظهور رونالدو بقميص اليونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال موريبا من برشلونة إلى لايبزيج

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

منذ ساعتين

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مشنوقًا بغرفته"..نقل جثة الشاب المنتحر بأوسيم إلى المشرحة

وصول فريق من النيابة العامة لمكان العثور على جثة فتاة مشنوقة في الحوامدية

"كان يمر بأزمة نفسية".. ننشر صورة الطالب المنتحر ببولاق الدكرور

"اتجوز من أسبوع".. النيابة تعاين موقع انتحار موظف في 15 مايو

العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته ببولاق

التحقيقات تكشف سر انتحار شاب داخل شقته ببولاق الدكرور

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:50 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

12:31 ص

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

11:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements