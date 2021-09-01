هشام ماجد يوجه رسالة لمحمد سعد.. فماذا قال؟

شارك الفنان هشام ماجد، جمهوره ومتابعيه صورة له مع الفنان محمد سعد ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







وعلق هشام ماجد قائلا: «في عشق هذا الرجل»، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





يذكر أن الفنان هشام ماجد، ظهر في رمضان الماضى كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل مسلسل "الاختيار 2"، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.