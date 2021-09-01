Advertisements

هشام ماجد يوجه رسالة لمحمد سعد.. فماذا قال؟

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان هشام ماجد، جمهوره ومتابعيه صورة له مع الفنان محمد سعد ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق هشام ماجد قائلا: «في عشق هذا الرجل»، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


يذكر أن الفنان هشام ماجد، ظهر في رمضان الماضى كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل مسلسل "الاختيار 2"، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 3 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

منذ ساعتين

تفاصيل صفقة انتقال موريبا من برشلونة إلى لايبزيج

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موعد ظهور رونالدو بقميص اليونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ 35 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:50 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

12:31 ص

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

11:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements