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"أزمة نفسية".. أقوال صادمة لصديق الشاب الأفريقي المنتحر ببولاق الدكرور

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل انتحار شاب أفريقي داخل شقته ببولاق الدكرور، حيث أن الشاب يحمل جنسية دولة إريترية.

واستمعت النيابة، لأقوال صديق المجني عليه، الذي قال إن صديقه حضر إلى القاهرة منذ شهرين، وأقام معه في شقة ببولاق الدكرور.

وأضاف في يوم الواقعة، أنه عقب عودته إلى السكن فوجئ بأن صديقة أغلق باب غرفته من الداخل بالقفل فطرق عليه الباب أكثر من مرة لكن دون استجابة.

وأوضح الصديق، أنه كسر الباب لمعرفة ما بداخل الغرفة وعندما دخل فوجئ بالعثور على صديقة مشنوقًا بسقف غرفته فأبلغ الشرطة.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار شاب يحمل جنسية دولة أفريقية داخل شقته ببولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب قام بتعليق حبل في جنش المروحة ليقدم على الانتحار، وتبين أن صديقه المقيم معه بذات الشقة اكتشف الواقعة عند عودته من الخارج فبطرقه لباب الغرفة وجد المجني عليه معلقًا في الجنش، مشيرًا إلى أنه كان في الفترة الأخيرة يمر بأزمة نفسية.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب مشنوقا داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة أفريقية مشنوقا ومدلي بحبل مصنوع من البلاستيك معلق في جنش المروحة، وبعمل التحريات وسؤال صديق المتوفي أقر بأنه أثناء عودته من الخارج وجد باب غرفة صديقه مغلق وحاول طرقه عدة مرات دون جدوي فقام بكسر الباب والعثور على صديقه مشنوقا، وأكدت التحريات الأولية أن المتوفي أقدم علي الانتحار لمروره بأزمة نفسية ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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