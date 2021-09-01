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عضو اللجنة العلمية لكورونا يكشف تفاصيل ظهور متحور جديد في 8 دول (فيديو)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التفاصيل المتعلقة بتحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا تحت اسم C.1.2 والذي انتشر في جنوب أفريقيا و8 دول أخرى.

وقال "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "طول ما إحنا قاعدين هيظهر متحور جديد، لأن هذا الفيروس له قدرة على التكاثر بملايين النسخ من الأحماض النووية".

وأضاف: "هذا الفيروس ينتج أكثر من بليون حمض نووي يحصل في واحد تكاثر ولكن حتى الآن ومن ستر ربنا علينا تشترك في أن البروتين الشوكي لها واحد، والفارق هو في قدرة هذه السلالة على إحداث صورة وبائية تنقل هذه السلالة من سلالة عادية إلى سلالة جديرة ذات مغزى ومعنى وتؤثر على المجتمع وتعمل عدوى محترمة، وحتى الآن لا يوجد سوى 4 سلالات التي تلعب دور البطولة في فيلم الكورونا".

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