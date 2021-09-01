أبرزها نظر المعاهدات الدولية.. 9 اختصاصات للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.





وتستعرض " الفجر " اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والتي جاءت كالتالي:

1- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.

2- السياسة الخارجية للدولة.

3- المؤتمرات الدولية.

4- العلاقات الدولية.

5- نظر الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

6- الاشتراك في المحادثات التي تجري مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.

7- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.

8- المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.