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سها بهجت: رقمنة أكثر من 120 خدمة بوزارة السياحة والآثار خلال 10 أشهر

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشفت سها بهجت، المتحدث الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار، التفاصيل المتعلقة بمشروع ميكنة خدمات المنشآت الفندقية والمحال السياحية.

وقالت "سها" في حوارها مع الإعلامي عبر خليل عبر تطبيق سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن خطة رقمنة الخدمات في وزارة السياحة تأتي ضمن تنفيذ إستراتيجية وزارة السياحة والآثار.

وأشارت إلى أنه سيتم رقمنة أكثر من 120 خدمة من خلال الإدارة المركزية للمجال والأنشطة السياحية، موضحة أن هذا يستتبعه قيام مفتشي الوزارة بمهامهم على أكمل وجه.

وأوضحت أن هذه الخدمات تقلل الجهد والوقت لأن هذا هو عصر الرقمنة والتسهيل على المتعاملين مع الوزارات بطريقة أسرع لتوفير الجهد والمال، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق هذه الخدمات خلال الفترة ما بين 9 و10 شهور.

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة بوابة الفجر الفجر الإدارة المركزية

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