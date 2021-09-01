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بإطلالة أنيقة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها، بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها عبر الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

وعلقت هند صبري قائلة “ Throwback ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة ، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء

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