Advertisements
بإطلالة أنيقة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:44 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها، بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها عبر الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.
وعلقت هند صبري قائلة “ Throwback ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة ، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء
وعلقت هند صبري قائلة “ Throwback ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة ، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء