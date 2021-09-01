Advertisements

مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "حلو حياتي"

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
طرح النجم مصطفى كامل سادس أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "حلوة حياتي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية: "ياللى عـشت سنين حياتى الحلوة.. من أول لقاك
ياللى قلبى من ملايين البشر ...اختار هواك ...حلوة حياتى معاك...من بدايتها ولنهايتها".



وكان قد طرح مؤخرا مصطفى كامل أغنية "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت احمد جودة.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

منذ ساعتين

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ 35 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال موريبا من برشلونة إلى لايبزيج

منذ ساعة و 26 دقيقة

تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موعد ظهور رونالدو بقميص اليونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:50 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

12:31 ص

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

11:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements