مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "حلو حياتي"

طرح النجم مصطفى كامل سادس أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "حلوة حياتي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية: "ياللى عـشت سنين حياتى الحلوة.. من أول لقاك

ياللى قلبى من ملايين البشر ...اختار هواك ...حلوة حياتى معاك...من بدايتها ولنهايتها".







وكان قد طرح مؤخرا مصطفى كامل أغنية "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت احمد جودة.