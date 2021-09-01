إزالة 131 عقارًا لتنفيذ محور عدلي منصور وتعويض أصحابها

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة تعارضات العقارات التي تعترض تنفيذ محور المستشار عدلي منصور - مسطرد، في شارع المشروع وصولاً إلى شارع مسطرد القديم حي المطرية.





وقال "صابر" أن إجمالي ما أزُيل من عقارات (131) عقار من (159) عقارًا وتم صرف تعويضات للسكان حسب أسعار المنطقة حوالي (227) مليون جنيه.



