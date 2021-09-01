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إزالة 131 عقارًا لتنفيذ محور عدلي منصور وتعويض أصحابها
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:04 ص
إسماعيل منطاوي
تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة تعارضات العقارات التي تعترض تنفيذ محور المستشار عدلي منصور - مسطرد، في شارع المشروع وصولاً إلى شارع مسطرد القديم حي المطرية.
وقال "صابر" أن إجمالي ما أزُيل من عقارات (131) عقار من (159) عقارًا وتم صرف تعويضات للسكان حسب أسعار المنطقة حوالي (227) مليون جنيه.
ويذكر أن المحور طوله يبلغ 16 كم وذلك لخدمة سكان أحياء النزهة والسلام والمرج وعين شمس والمطرية والجار تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.