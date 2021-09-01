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رجل أعمال إماراتي: الاهتمام بالبنية التحتية في مصر سيدفع سياح العالم لزيارتها
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:53 ص
أمنية فوزي
قال رجل الأعمال الإرماراتي محمد العبار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الحكومة لديهم دراية بكل التفاصيل في جميع القطاعات.
وأضاف "العبار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أجمل مرسى يخوت في العالم موجود في الساحل الشمالي من أجل شعب مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ركزت في أدق التفاصيل المرتبطة بالاشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء المرسى.
وتابع: "المصريون يعشقون الصيف ويشعرون أنه أجمل أيام العام، وتعلمت من المواطن المصري الاهتمام بموسم الصيف"، مؤكدًا أن الاهتمام بالبنية التحتية في مصر سيدفع سياح العالم لزيارتها لأنهم "زهقوا من اليونان وإيطاليا"، مستكملًا: "شباب مصريون سيصممون مرسى يخوت في ألبانيا بعد الخبرة التي اكتسبوها في مشروع مراسي".