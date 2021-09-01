Advertisements

رجل أعمال إماراتي: الاهتمام بالبنية التحتية في مصر سيدفع سياح العالم لزيارتها

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:53 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال رجل الأعمال الإرماراتي محمد العبار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الحكومة لديهم دراية بكل التفاصيل في جميع القطاعات.

وأضاف "العبار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أجمل مرسى يخوت في العالم موجود في الساحل الشمالي من أجل شعب مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ركزت في أدق التفاصيل المرتبطة بالاشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء المرسى.

وتابع: "المصريون يعشقون الصيف ويشعرون أنه أجمل أيام العام، وتعلمت من المواطن المصري الاهتمام بموسم الصيف"، مؤكدًا أن الاهتمام بالبنية التحتية في مصر سيدفع سياح العالم لزيارتها لأنهم "زهقوا من اليونان وإيطاليا"، مستكملًا: "شباب مصريون سيصممون مرسى يخوت في ألبانيا بعد الخبرة التي اكتسبوها في مشروع مراسي".

الكلمات المفتاحية

مصر السيسي الحكومة الإمارات

أخبار تهمك

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

ديباي يخطف الأنظار في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 9 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط: زيادة حجم الاستثمارات بالساحل الشمالي يساهم في تحقيق التنمية

محمد العبار: لدينا 9 فنادق تحت الإنشاء بالساحل الشمالي (فيديو)

شاهد.. رجل أعمال إماراتي: "نشاطنا الاقتصادي في مصر هو الأفضل"

"تشتري ولا تبيع".. محمد العبار يكشف الأفضل للمستثمرين (فيديو)

شاهد.. "العبار" يكشف موعد حدوث انفراجه في سوق العقارات بعد "كورونا"

العبار: لم أتقاضى راتبا خلال أزمة كورونا (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:32 ص

بشرى سارة لجماهير برشلونة

02:57 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

12:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements