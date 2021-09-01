رجل أعمال إماراتي: الاهتمام بالبنية التحتية في مصر سيدفع سياح العالم لزيارتها

قال رجل الأعمال الإرماراتي محمد العبار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الحكومة لديهم دراية بكل التفاصيل في جميع القطاعات.





وأضاف "العبار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أجمل مرسى يخوت في العالم موجود في الساحل الشمالي من أجل شعب مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ركزت في أدق التفاصيل المرتبطة بالاشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء المرسى.



