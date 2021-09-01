"عبد الغفار": 75.5 مليار جنيه حجم ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في 2021 (فيديو)

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، قيمة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال عام 2021 والذي وصل إلى 75.5 مليار جنيه بزيادة 200% مقارنة عن قيمته في عام 2014 والذي وصل إلى 25 مليار أو قيمته العام الماضي الذي وصل إلى 65 مليار جنيه.



وقال "عبد الغفار" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أنه الملاحظ أن هناك زيادة مضطردة في الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى زيادة عدد الكليات بعدما وصلت إلى 495 كلية.



وأضاف أن فتح كليات جديدة وجامعات حكومية في أغلب محافظات الجمهورية يقلل من مشكلة الانتقالات والسكن في المدن الجامعة، لافتًا إلى أن عدد البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية ارتفاع من 118 برنامج دراسي عام 2014 إلى 188 برنامجًا العام الحالي بزيادة بنسبة 59.3%.



