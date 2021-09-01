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أبطال حدوتة "قلب مفتوح" يبدأون تصوير الموسم الثاني

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
بدأ أبطال حدوتة "قلب مفتوح" من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" التصوير.


والحكاية من تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.


يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية

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