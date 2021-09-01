عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية في الأيام الماضية عن مصير لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حسين الشحات مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة، في ظل ربط مصير الجناح المهاجم بأحد الأندية الخليجية مؤخراً.





وأوضح مصدر مسئول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن لجنة التخطيط للكرة ترفض بيع اللاعب وتتمسك ببقائه في صفوف المارد الأحمر، كما أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يؤيد بقاء اللاعب ويرغب في استمراره.





وأكد المصدر على جدية عرض نادي الحزم السعودي لضم اللاعب ورغبتهم في الحصول على توقيعه بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي برفقة المارد الأحمر، ولكن اللاعب ليس للبيع وباق مع الفريق.





وأشار المصدر إلى أن حسين الشحات لم يجلس مع أي مسؤول من نادي الحزم أو غيره، والأهلي يغلق تمام الباب أمام رحيل اللاعب، كما أن حسين الشحات نفسه لا يرغب في الرحيل عن الأهلي مهما كانت المغريات.



