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موعد ظهور رونالدو بقميص اليونايتد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال الأيام الماضية قبل اغلاق الميركاتو.

وأكدت وسائل الإعلام الإنجليزية أنه من المقرر الظهور الجديد بقميص الشياطين الحمر يوم 11 سبتمبر، الساعة 4 مساءً، ضد نيوكاسل في أولد ترافورد.

وكان يوفنتوس قد أعلن عن رحيل كريستيانو رونالدو بشكل رسمي قبل قليل إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو تدفع على 5 سنوات، لكي يعود اللاعب من جديد لصفوف الشياطين الحمر.

سيخوض كريستيانو رونالدو عدة مباريات هذه الفترة رفقة المنتخب البرتغالي، أمام ايرلندا واذربيجان في تصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى مباراة ودية أمام منتخب قطر.

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