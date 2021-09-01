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آخرهم أسامة عباس.. ٣ فنانين عانوا من الصفحات المزيفة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


تعرض الفنان أسامة عباس خلال الساعات الماضية لحساب مزيف، يقوم بنشر منشورات تقول إنه يحتاج إلى عمل وأن المنتجين لم يعودوا يتواصلوا معه، وخرج الفنان عن صمته ونفي ماقيل عنه، وكشف أنه الآن في الساحل ويعيش حياته بشكل طبيعي.

نرصد أبرز الفنانين الذين عانوا من الصفحات المزيفة:

أحمد السقا
انتحل شخص شخصية أحمد السقا، حيث نشر صور له من سنوات، وأعلن أن أحمد السقا يحضر لفيلم جديد لشخصية تاريخية، وذلك لجذب تفاعل الجمهور، مما تسبب لمشاكل للسقا.

إيمي سمير غانم
تعرضت ايمي سمير غانم لانتحال الشخصية من قبل صفحة وهمية على فيسبوك، وكانت تنشر أخبار تخص والدها الراحل سمير غانم، وأعلن زوجها الفنان حسن الرداد، أن زوجته لا تمتلك أي حساب على فيس بوك.

ياسمين صبري
ظهر حساب موثق للفنانة ياسمين صبري على فيسبوك منشور تسخر فيه من محمد رمضان، وقامت الفنانة ياسمين صبري بنشر تغريدة على تويتر تنفي فيها وجود علاقة لها بهذا الحساب، و عبرت عن استيائها.



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