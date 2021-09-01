"كنت بموت".. أول تعليق من والدة طفل المحلة العائد من الاختطاف (فيديو)

كشفت إيمان السيد، والدة طفل المحلة المختطف، تفاصيل الواقعة، قائلة إنها كانت معه في محلهم لحظة اختطافه، متابعة: "دخلوا علينا وأخدوه حاولنا نقاوم وأنا صرخت كتير بس مقدرناش، وراجعنا الكاميرات أول شيء وبعدها اتصلنا بالشرطة".





وتابعت "السيد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت بموت بمعنى الكلمة"، مضيفة: "كان نايم على مرتبة على خشب في الأرض، ومنامش خالص أيام اختطافه، والحمد لله على عودته".



