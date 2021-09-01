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ليلى أحمد زاهر تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلادها

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلادها الثامن عشر، مع أصدقائها والمقربين منها.

ونشرت ليلى، عبر ستورى حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها.

وكان الفنان أحمد زاهر احتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى، قائلا عبر حسابه على إنستجرام تعليقا على صورة جمعته بها: "أحلى وأجمل وأغلى اسم فى الوجود.. ليلى أكتر اسم اتذكر فى الشعر العربى، اكتر اسم اتغنى له بكل لغات العالم، أكتر اسم مميز وبالذات عندى أنا، اسم أمى واسم بنتى القمر".

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