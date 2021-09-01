عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

كشف نادي ريال مدريد عن رقم قميص الوافد الجديد إدواردو كامافينجا بعد التعاقد معه من نادي رين الفرنسي خلال الساعات الماضية بالميركاتو الصيفي.

وحصل ريال مدريد على توقيع كامافينجا من نادي رين الفرنسي في مفاوضات لم تدم طويلاً بعد أن وافق النادي الملكي على دفع قيمة 35 مليون يورو إلي إدارة رين من أجل التخلي عن خدمات لاعبه .





واعلن الموقع الرسمي للدوري الإسباني، أنه قد تم تسجيل كامافينجا مع الفريق الأول وسيرتدي القميص رقم 25.





ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي رفقة منتخب فرنسا تحت 21 عام على أن يعود إلي تدريبات ريال مدريد لخوض التدريبات الجماعية استعدادا لليغا .