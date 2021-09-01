Advertisements

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
كشف نادي ريال مدريد عن رقم قميص الوافد الجديد إدواردو كامافينجا بعد التعاقد معه من نادي رين الفرنسي خلال الساعات الماضية بالميركاتو الصيفي.

وحصل ريال مدريد على توقيع كامافينجا من نادي رين الفرنسي في مفاوضات لم تدم طويلاً بعد أن وافق النادي الملكي على دفع قيمة 35 مليون يورو إلي إدارة رين من أجل التخلي عن خدمات لاعبه .


واعلن الموقع الرسمي للدوري الإسباني، أنه قد تم تسجيل كامافينجا مع الفريق الأول وسيرتدي القميص رقم 25.


ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي رفقة منتخب فرنسا تحت 21 عام على أن يعود إلي تدريبات ريال مدريد لخوض التدريبات الجماعية استعدادا لليغا . 

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ 39 دقيقة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موعد ظهور رونالدو بقميص اليونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل- باريس سان جيرمان يُغري كيليان مبابي براتب خرافي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال موريبا من برشلونة إلى لايبزيج

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

تطور جديد بشأن رحيل دبابة الأهلي

منذ ساعتين

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:50 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

12:31 ص

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

11:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements