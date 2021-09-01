"الفضائيات العربية" يكشف قائمة لجنة نقاد الدورة الـ12 برئاسة طارق الشناوي وتفاصيل الاحتفالية العالمية لتوزيع الجوائز





كشفت إدارة مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة عن قائمة لجنة نقاد الدورة الثانية عشر المشاركين في تقييم الأعمال المميزة في عام ٢٠٢١ بمجالات الفن والإعلام والبرنامج التلفزيونية على مستوى العالم العربي.









ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الـ 12 من خلال إحتفالية ضخمة تقام داخل فندق تريامف القاهرة الجديدة يوم 18 سبتمبر ٢٠٢١.





ويرأس لجنة النقاد لهذا العام الناقد الكبير طارق الشناوى وعضوية كلا من الناقد والكتاب خيرية البشلاوى ، ماجده خير الله ، الناقدة الكبيرة آمال عثمان ، رامى عبد الرازق ،أندرو محسن ،نادر عدلى .. ومن المقرر غلق التصويت علي الموقع الرسمى للمهرجان في الخامس من سبتمبر ٢٠٢١ .



