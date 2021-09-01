الأرصاد تُعلن انخفاضًا في درجات الحرارة لمدة أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من الأربعاء، على أن تستمر هذه الأجواء لمدة أسبوع مقبل.





وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة تنخفض على شمال البلاد بسبب تقدم المرتفع الأزوري وتغلبه على المنخفض الهندي، كما تسود أجواء حارة نسبيًا على الوجه البحري والقاهرة ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة خلال فترة التنبؤ ويبقى جنوب البلاد شديد الحرارة نهارًا.



