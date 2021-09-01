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رسالة من آيتن عامر لجمهورها

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة لـ جمهورها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات المصغرة تويتر.



وكتبت آيتن عامر على تويتر"إحنا معندناش مشاكل ف حياتنا
إحنا معندناش هموم، إحنا في نعمة نعمة كبيرة ومش حاسين بيها.. الحمد لله".


كانت آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال

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