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عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل طارق حامد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب موقفهم من رحيل طارق حامد لاعب وسط الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.

الزمالك يرفض رحيل طارق حامد
رفض مسؤولو الزمالك فكرة التخلي عن خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بعد تلقيه عروض خارجية في الفترة الأخيرة.

من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك أن النادي تلقى عرضا من اتحاد جدة لاستعارة طارق حامد لمدة موسم واحد، مقابل 2 مليون دولار، أو شراء عقد اللاعب بشكل نهائى مقابل 6 ملايين دولار.

من جانبه قال حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك: "من الصعب الموافقة على بيع طارق حامد أو رحيله فى الوقت الحالى".

وتابع: "طارق حامد من العناصر المهمة والأساسية فى صفوف الفريق وسيكون من الصعب رحيله أو تعويض غيابه".

وأتم: "نحتاج إلى خدمات طارق حامد بشدة من أجل مواصلة المنافسة على حصد الألقاب والبطولات من خلال حصد الدورى وحصد لقب دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة".

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