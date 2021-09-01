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في بداية سبتمبر.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:10 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، معلنة عن انخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50: 70 كم س) وارتفاع الأمواج (3: 4 متر).

في بداية سبتمبر.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين
في بداية سبتمبر.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين
في بداية سبتمبر.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين
في بداية سبتمبر.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

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