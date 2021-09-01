في بداية سبتمبر.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين



حالة الطقس نهارًا:



- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50: 70 كم س) وارتفاع الأمواج (3: 4 متر).





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، معلنة عن انخفاض في درجات الحرارة.