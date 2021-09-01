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مكافحة كورونا: البروتوكول الجديد يمنع الوفيات بنسبة70% (فيديو)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:06 ص
كساب أحمد
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، تفاصيل تعديل بروتوكول علاج كورونا، قائلاً: " التعديل ليس له علاقة بالمتحورات الجديدة، ولكنه يأتي في إطار وجود أبحاث علمية جديدة التي أثبتت فاعلية بعض الأدوية"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى ببروتوكول علاجي لفيروس كورونا يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لكل الأشخاص، خاصة أن البرتوكول يعطى للمريض بناءً على تقييم الحالة.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، ان هناك بعض الأدوية التي أضيفت في البرتوكول مثل الاجسام المناعية، وهذا من شأنه أن يمنع الوفيات بنسبة 70%، خلاف إضافة بعض الأدوية المحفزة للمناعة.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا للوقاية من الإصابة في الموجة الرابعة، والعمل على الحصول على لقاح كورونا، خاصة أن جميع اللقاحات المتواجدة في مصر فعالة، ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

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