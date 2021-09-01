يارا تستعرض رشاقتها البدنية في أحدث ظهور لها وتوجه نصيحة لجمهورها

شاركت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت يارا داخل منزلها أثناء ممارسة التمارين الرياضية بملابس جذابة.



وعلّقت قائلة : "التمارين الصباحية.. أحلى شيء.. وبحب اتمرن تقريباً كل يوم.. أنتوا كم يوم بتمارسوا الرياضة في الأسبوع.. التمارين الرياضة صحة".







يذكر أن يارا، طرحت في أغسطس الجاري أغنية "صد ورد" على موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية التاسعة من ألبومها الخليجي الجديد "غير الناس"، وهي من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم وتوزيع عباس الصباح.